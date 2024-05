Pralungo, il progetto dell'ambulatorio prende forma. E a Sant'Eurosia si ristruttura l'ex centro anziani

Nei giorni scorsi, si è svolto un sopralluogo nei locali donati dalla signora Anna Perino al comune di Pralungo che ha accolto con entusiasmo l’idea di trasformarli in ambulatorio comunale. Non solo la posizione centrale è favorevole, ma anche i due locali, una volta ristrutturati, saranno molto funzionali.

Anzitutto per ragioni di sicurezza, si è valutato di ricavare un piccolo corridoio fra i due ex negozi, in modo che l’accesso non sia direttamente sulla strada ma laterale, ricavando così anche uno spazio riparato sempre accessibile. Sul lato sinistro, nel locale dove la signora Perino svolgeva la sua professione di parrucchiera, ci sarà la sala d’aspetto e un bagno; nel locale di destra troveranno posto due ambulatori, così che non vi siano problemi di compresenza fra medici.

Dal Comune fanno sapere che sono stati trovati i fondi necessari per la ristrutturazione; inoltre, verranno anche reperiti dal fondo messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell’ambito della programmazione integrata per lo sviluppo e la coesione del Piemonte.

L'amministrazione, infatti, ha manifestato l’intenzione di realizzare due progetti che saranno quasi sicuramente finanziati: uno appunto è quello dell’ambulatorio comunale; l’altro la ristrutturazione del locale ex centro anziani di Sant'Eurosia, che sarà messo a disposizione per l’attività della Fanfara Alpina di Pralungo e per esigenze della stessa Proloco.