Lavori di asfaltatura a Miagliano, ecco come cambia la viabilità

Il comune di Miagliano avvisa la cittadinanza che dal 21 al 24 maggio sono previsti lavori di rifacimento del manto stradale con la stesura di conglomerato bitumoso in piazza Martiri e in un tratto di via Lanati.

Nel periodo indicato in tutte le aree interessate dagli interventi è istituito il divieto di transito veicolare e di parcheggio. E' altresì istituito il senso unico alternato nel tratto di strada di via Galileo Ferraris, in modo da consentire l’ingresso e l’uscita dalla via medesima, su via Vittorio Veneto.