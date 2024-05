Il Biella Jazz Club, ospita il saxofonista Piergiorgio Elia con il suo quartetto

“Is This Blues?” è il secondo lavoro discografico del sassofonista Piergiorgio Elia. Dopo l’uscita del primo disco “Prince of Persia” (Urs Production) in cui suonano Davide Logiri (pianoforte), Ashley John Long (Contrabbasso) e Alessio Pacifico ( batteria), il sassofonista decide di cambiare veste alla formazione, grazie al fruttuoso incontro presso il Conservatorio di Milano con il pianista Davide Cabiddu, già suo collaboratore ai tempi dei corsi presso la Civica Jazz di Milano. Il Quartetto si completa con l’arrivo di Giacomo Marzi al Contrabbasso e di Pasquale Guarro alla Batteria.

Il Quartetto formatosi con questa line up nel 2019, vanta già diversi concerti presso diversi Club Jazz come Taverna Visconti, Bachelite Club, Jazz Club Torino, Opificio di Novara , Mare Culturale Urbano, per citarne alcuni.

Per chiudere due anni di attività concertistica, inframezzati da una pandemia che ha in realtà concesso al sassofonista di ultimare gli arrangiamenti dei suoi brani, in cui sviscera il concetto del Call\Response. Il gruppo incide il disco presso lo studio “UpBeat” di Mirko Puglisi nel gennaio del 2023.

Giovedì 23 il Jazz Club si trasferisce nuovamente a Città Studi per la “Staffetta della Generosità in Musica” conla Big Band St. James di Candelo diretta da Fabio Buonarota, concerto benefico organizzato da “Amici dell’Ospedale”.

Martedì 28 ci sarà la Jam Session a Palazzo Ferrero e giovedì 30 l’evento speciale con “Area 101 – New Generation” : Aldo di Caterino Ensemble feat. Enrico Pierannunzi, concerto finanziato dal Ministero della Cultura e da SIAE “Per chi Crea”.

I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dai bandi di Fondazione CR Biella, Comune di Biella “Assessorato alla Cultura” e Consiglio Regionale del Piemonte.