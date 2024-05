Doppio appuntamento settimanale all'Accademia Perosi

Mercoledì 22 maggio 2024 | h. 18:30

Trio Koinè

Serie Y

Fabrizio Berto (Violino)

Lorenzo Salmi (Violoncello)

Alex Yi Wang (Pianoforte)

Programma

F. Mendelssohn

Trio, op. 49 n. 1

D. Shostakovic

Trio, op.67, n. 2

Venerdì 24-05-2024 | h. 20:45

Cum-certare - parte I

perosiensemble

Bach, i concerti per violino

La ricca stagione concertistica della Fondazione Perosi fa tappa nel periodo Barocco.

Grande attesa per gli spettacoli dedicati a Johann Sebastian Bach. Dai concerti per violino ai Brandeburghesi.

perosiensemble

Il perosiensemble può essere considerato l’erede di più famiglie di musicisti. Famiglie composte da concertisti di fama e affermati docenti dell’Accademia Perosi che hanno manifestato in prima persona la volontà di condividere la loro ricca esperienza con artisti di talento per dare vita a un’orchestra da camera stabile, con sede a Biella. Il primo, memorabile concerto del perosiensemble risale al 2012 con Ana Chumachenco. Fin dalla sua prima esibizione appare chiara la cura nello studio, il giusto approccio emotivo e intellettuale nei confronti della partitura, oltre alla perizia nell’assegnare il virtuosismo necessario a ogni frase. Un ensemble composto da musicisti uniti nel raro intento di ricercare la qualità, l’energia, il dinamismo e il rinnovamento nel rigore della musica classica fra composizioni di altissimo valore artistico, comprese le meno conosciute ed eseguite. La “provenienza accademica” traspare dalla costanza nello studio della tecnica musicale in “continuo perfezionamento”. Le qualità artistiche ed interpretative di ciascun componente, unite all’attenzione verso la bellezza del suono e la cantabilità, permettono all’orchestra di fondersi in un’unica lettura del testo musicale, densa di emozioni e di sfumature.

Moltissime le collaborazioni in Italia e all’estero con artisti quali Pavel Berman, Ana Chumachenco, Antonio Sciancalepore, Rudens Turku, l’arpista Xavier De Maistre, il violoncellista Robert Cohen, il pianista Konstantin Bogino, il Trio Tchaikovsky e molti altri… Parallelamente all’attività concertistica, il perosiensemble ha intrapreso l’attività discografica con l’etichetta Aetherea. Il primo CD include pagine di Leopold Mozart e Amadeus Mozart. La rivista Amadeus gli ha dedicato un numero con un cd contenente i concerti attribuiti a Mozart con la partecipazione di Marco Rizzi in qualità di direttore e violino solista. Il perosiensemble è “artist in residence” dell’Accademia Perosi di Biella.

Programma

Johann Sebastian Bach

Concerto per violino in La minore BWV 1041

Johann Sebastian Bach

Concerto per violino in Mi maggiore BWV 1042

Johann Sebastian Bach

Concerto per due violini in Re minore BWV 1043

Il Concerto per violino in La minore BWV 1041 di Johann Sebastian Bach è una composizione che si caratterizza per la sua intensità emotiva e la complessità delle parti solistiche. Il Concerto per violino in Mi maggiore BWV 1042 è invece noto per la sua eleganza e la bellezza delle melodie, con un movimento lento particolarmente commovente. Il Concerto per due violini in Re minore BWV 1043 è un'opera in cui due violini solisti interagiscono tra loro in un dialogo musicale avvincente, creando un'atmosfera di grande virtuosismo e intensità. In generale, i concerti di Bach sono considerati tra le opere più importanti del repertorio barocco e sono ammirati per la loro complessità strutturale e la bellezza delle melodie.