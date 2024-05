Dal nord ovest: Ferratista cade dal sentiero attrezzato. Recuperata in elicottero dal Soccorso Alpino

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.15 dopo che la donna è caduta lungo il sentiero attrezzato procurandosi una serie di escoriazioni e compromettendo il funzionamento del proprio kit di sicurezza in ferrata. Lo strumento, infatti, è omologato per trattenere una sola caduta.

Sul posto è stato mandato l'elisoccorso che ha recuperato in piazzola una squadra, a supporto del tecnico del Soccorso Alpino di turno, composta da due altri tecnici e da un'infermiera della locale stazione. La squadra è stata sbarcata al verricello in prossimità dell'infortunata e ha proceduto a raggiungerla verificandone le condizioni di salute. La donna è stata stabilizzata, poi trasferita con il compagno di gita in un punto adatto per il recupero al verricello. I due sono stati imbarcati a bordo dell'eliambulanza e la donna trasferita in ospedale.