Serie di interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo che si è abbattuto sul Biellese nel pomeriggio di oggi, 20 maggio.

A Valdilana e Viverone sono state segnalati diversi alberi caduti sul ciglio della strada; a Biella, invece, alcuni residenti hanno richiesto aiuto e assistenza per delle tegole pericolanti. In tutti i casi, le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone colpite.