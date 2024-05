Biella, via Galimberti, marciapiede invaso dalle piante. Un lettore segnala

"Spettabile redazione, volevo segnalare che in Via Galimberti ci sono da anni delle piante che hanno ormai invaso totalmente il marciapiede, tant'è che se vuoi camminare in quella zona devi per forza uscire ed invadere la carreggiata (con il pericolo che le auto e soprattutto gli autobus ti mettano sotto).

Si tratta di due piante che si trovano all'altezza della fermata dell'autobus e a ridosso della stazione di rifornimento.