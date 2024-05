A Rosazza un cantoniere per la manutenzione ordinaria del territorio

Il comune di Rosazza ha espresso la propria profonda gratitudine alla Regione Piemonte e all'assessorato al Lavoro per il suo impegno a favore dei comuni. Con i bandi over 58 ed over 47 ormai per ben 3 anni l'ente è in condizioni di aver un cantoniere che riesce ad occuparsi della manutenzione ordinaria del territorio.

Un contributo fondamentale che consente al paese di presentarsi in ordine in vista della stagione estiva. Un altro ringraziamento è andato alla Fondazione Biellezza che, con il suo contributo, ha consentito di rendere attrattivo il bando per il cantierista.

Come riportato dall'amministrazione, la scelta di contribuire è dettata dalla convinzione che l'attenzione al dettaglio possa fare la differenza agli occhi del turista. Infine, sempre dal Comune, un saluto ed un ringraziamento a Franco per il lavoro svolto e un in bocca lupo a Tanzi per l'anno da cantierista che lo attende.