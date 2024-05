Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 18 e domenica 19 maggio.

Negli ultimi giorni il Biellese è stato investito da forti temporali e piogge incessanti, causando frane, smottamenti e diverse cadute di alberi su tutto il territorio. Ma da oggi cessa l’allerta meteo e le condizioni climatiche, secondo 3Bmeteo, dovrebbero risollevarsi e raggiungere la normalità, nonostante la presenza di lievi piogge.

Oggi nubi sparse, alternate a schiarite tenderanno ad un incremento graduale della nuvolosità fino a sera, quando cadranno deboli piogge: 9 mm. Le temperature varieranno dagli 11 ai 19° C e i venti saranno deboli per tutto l’arco della giornata.

Domani, domenica 19 maggio, la giornata sarà parzialmente soleggiata e non sono previste piogge, salvo la presenza di nubi sparse in mattinata. Le temperature varieranno dai 14 ai 22° C e i venti si manterranno deboli per tutto il giorno.

Non sono previste allerte meteo.