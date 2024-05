In occasione delle celebrazioni “itineranti” per la benedizione delle famiglie, al Villaggio Lamarmora giovedì 23 maggio in piazza Molise, sarà allestito un altare e saranno posizionate delle sedie.

Per questo motivo il Comune ha disposto dalle ore 20,00 alle ore 21,15 il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto veicoli autorizzati.