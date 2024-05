Salussola, via Vigellio chiusa ai TIR

Il Comune di Salussola ha vietato il transito di TIR e mezzi con lunghezza superiore a 12 metri in via Vigellio, dove la carreggiata si restringe e c’è un balcone che sporge pericolosamente in prossimità di una curva cieca.

La decisione è stata presa a seguito dei numerosi casi in cui tale balcone è stato danneggiato. Inoltre sono stati istituiti il limite di velocità di 30 km/h ed il senso unico alternato, considerati i molti incidenti capitati in via Vigellio per scarsa visibilità ed eccessiva velocità.

I mezzi pesanti saranno deviati su via Mafferia oppure sulla bretella che porta ad Arro.

“Non causeremmo alcun danno a questi mezzi – dice il Sindaco Manuela Chioda - perché dovranno percorrere circa 100 metri in più. Inoltre la lunghezza superiore a 12 metri permette il transito ai trattori. Abbiamo preso questa decisione anche per tutelare i molti ciclisti che passano in via Vigellio"