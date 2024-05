Candelo in Fiore, al via l'edizione 2024: sarà tutta dedicata agli Alpini FOTO e VIDEO

Candelo in Fiore, al via l'edizione 2024: sarà tutta dedicata agli Alpini (foto di Alessandro Bozzonetti e video di Zinga per newsbiella.it)

Questa mattina, 18 maggio, è stata inaugurata una delle principali manifestazioni del nostro territorio, capace di attirare visitatori anche da fuori provincia. Parliamo di Candelo in Fiore, la mostra floreale che trasforma il Ricetto in un tripudio di colori e profumi.

Con una grande e assoluta novità: l'edizione 2024, infatti, si tinge di verde alpino e sarà dedicata interamente alle penne nere in vista dell'Adunata nazionale, in programma nel 2025 a Biella. Presenti i principali protagonisti dell'evento, come l'amministrazione comunale, la Pro Loco, l'ANA Biella e i florovivaisti biellesi che, con la loro maestria, hanno allestito le suggestive vie del Ricetto con composizioni floreali che ripercorreranno la storia del Corpo degli Alpini, dalle origini fino ai giorni nostri.

Non solo fiori ma A Candelo in Fiore è possibile prendere parte a mostre, eventi e appuntamenti dedicati al mondo alpino fino al prossimo 2 giugno. Un vasto assortimento di appuntamenti, che punta a soddisfare i gusti di un pubblico variegato per età e interessi. Già questa sera, alle 21, la Fanfara è pronta a incantare il pubblico presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti durante la cerimonia inaugurale.