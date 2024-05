Parodontite: sintomi, cause e come si cura

Oggi più che mai, il concetto di salute è un concetto fondamentale della nostra vita quotidiana. Siamo in un periodo storico in cui l’informazione viaggia alla velocità della luce e si rivela estremamente accessibile grazie all’avvento e alla diffusione della tecnologia digitale. Avere una maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti di sé stessi e della salute del proprio corpo risulta molto importante e necessario. Insomma, la possibilità di accedere ad un ampio ventaglio di conoscenze attraverso la rete e le applicazioni mobili offre agli individui strumenti innovativi con cui poter essere più informati in merito alla propria salute. Agendo tempestivamente sulle eventuali problematiche e mantenendo uno stile di vita sano si possono prevenire patologie in grado di compromettere il proprio benessere psicofisico.

Tra gli argomenti più importanti, a tutt’oggi erroneamente sottovalutati, spicca sicuramente la salute del cavo orale. Molte persone, infatti, continuano a trascurare la cura della bocca, commettendo errori in grado di arrecare conseguenze anche gravi. Tra le diverse problematiche che possono interessare il cavo orale, non possiamo fare a meno di menzionare la parodontite detta volgarmente piorrea. Questo tipo di malattia può condurre ad avere diverse ripercussioni sulla nostra salute. Si tratta di una malattia infiammatoria che colpisce i tessuti di supporto dei denti. La parodontite grave può condurre alla perdita dei denti, rendendo pertanto la sua cura di importanza prioritaria.

E’ bene puntualizzare che l’odontoiatria negli ultimi decenni ha fatto passi da gigante. Pertanto, informarsi a fondo e rivolgersi tempestivamente ad una clinica specializzata è fondamentale per poter trattare la parodontite e non giungere ai suoi stadi più gravi. Oggi, una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo può fare la differenza nel decorso della malattia, prevenendo – come detto – tutte le ulteriori problematiche che potrebbero compromettere la salute orale e alle volte quella generale. Nelle prossime righe, andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su sintomi, cause e trattamenti per la piorrea.

Parodontite: sintomi e cause, ecco cosa serve sapere

La parodontite è, come detto, una infiammazione dei tessuti di supporto dei denti. Quando non trattata, questa patologia può condurre alla perdita degli stessi, rendendo necessario il riconoscimento tempestivo dei sintomi ad essa relativi. Tra questi, si annoverano l’arrossamento ed il il sanguinamento gengivale. Inoltre, la parodontite si manifesta attraverso la persistenza dell’alito cattivo e la possibile comparsa di recessioni gengivali. Con il progredire della parodontite, i denti diventano mobili a causa della perdita di supporto parodontale, causando disagio e difficoltà nella masticazione.

Una scarsa igiene orale è la causa principale della parodontite. Tra i fattori di rischio della parodontite, è possibile evidenziare patologie sistemiche come il diabete. Il tabagismo, inoltre, aumenta il rischio di sviluppare la piorrea e ne peggiora sicuramente il decorso. Condizioni di stress e cambiamenti ormonali possono essere cause ulteriori della parodontite. Inoltre, però, sussistono delle fattispecie non controllabili come la predisposizione genetica che alcuni soggetti riscontrano nei confronti delle malattie gengivali.

Trattamenti e cure per la parodontite

Come già precedentemente accennato, la parodontite può condurre a problematiche particolarmente gravi che non interessano soltanto la salute del cavo orale. In ogni caso, oggi è possibile agire tempestivamente su questa patologia, attraverso procedure sia non chirurgiche che chirurgiche nei casi più gravi. In conclusione, prevenire una simile condizione si rivela fondamentale e, pertanto, è consigliato effettuare periodicamente una pulizia professionale e avere cura della propria igiene orale.