Zumaglia, stanziati fondi per Torrente Chiebbia e Frazione Uberti - Foto archivio newsbiella.it

Nell'ultimo Consiglio Comunale, l’Amministrazione di Zumaglia ha approvato una variazione di bilancio che include importanti finanziamenti per la gestione del territorio.

Nello specifico, sono stati stanziati 15 mila euro finanziati dalla Regione Piemonte per il ripristino dell'officiosità idraulica attraverso la strada comunale del Torrente Chiebbia. E 7 mila euro provenienti da Fondazione CRT per opere di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico presso la Frazione Uberti (fondi previsti dal Bando Piccoli Comuni - Cantieri per l'Ambiente e il Territorio 2023).

“Grande soddisfazione per il risultato raggiunto. - dice il Sindaco Edoardo De Faveri - Sottolineo l'importanza del lavoro di squadra e il contributo fondamentale del personale comunale. Un particolare ringraziamento va all'Architetto Penna per la sua professionalità che ha permesso di accedere a questi fondi, cruciali per la realizzazione di opere necessarie nel territorio comunale".

“Zumaglia – afferma il primo cittadino - continua a progredire grazie alla collaborazione e all'impegno di tutti gli attori coinvolti, dimostrando che i risultati arrivano quando si lavora insieme per il bene della comunità”.