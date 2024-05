I vantaggi del parquet prefinito

Quando si arreda casa, si dedica, ormai da tempo, una grande attenzione alla scelta dei pavimenti. La consapevolezza della loro importanza è radicata: parliamo, infatti, di alleati preziosi dell’atmosfera e della vivibilità dei vari ambienti domestici. In alcuni casi, possono aiutare anche ad aumentare il valore della casa.

Questo accade, per esempio, quando si ha a che fare con il parquet, un tipo di pavimentazione che può contribuire anche del 5% all’incremento del valore dell’immobile.

Chi pensa che, nel momento in cui si decide di installare il parquet, sia questione solo di scelta dell’essenza, si sbaglia di grosso! Essenziale, infatti, è considerare anche tutto il mondo dei trattamenti.

Farlo vuol dire, per forza di cose, citare il parquet prefinito. Soluzione oggi molto popolare - non a caso, è presente nel portafoglio prodotti di e-commerce di arredamento famosi come quarantaceramiche.it - ha diversi vantaggi interessanti, che elencheremo nelle prossime righe.

Cos’è il parquet prefinito?

Partiamo dalle basi, cercando di capire di cosa si parla quando si chiama in causa il parquet prefinito. Pavimentazione realizzata con diversi strati di legno, estremamente pregiato, che vengono incollati tra loro, ha una particolarità unica nel suo genere: prima di procedere con la posa, la superficie viene trattata con vernici od oli specifici.

Questa peculiarità è garanzia di protezione nel tempo e, di riflesso, di mantenimento di un aspetto affascinante nel corso degli anni.

Chi sceglie un parquet prefinito, ha la possibilità di apprezzare un grande vantaggio, ossia il massimo dell’efficienza del pavimento già subito dopo l’installazione.

Gli aspetti positivi di questa tipologia di pavimentazione non finiscono qui! Degna di nota, infatti, è anche la versatilità.

Il parquet prefinito può essere scelto facendo riferimento a un’ampia gamma di colori e sfumature.

Per amor di precisione, è il caso di ricordare che il massimo livello di protezione si raggiunge circa un mese dopo la posa.

Per ottimizzare il processo, sono essenziali specifiche condizioni. Il pavimento rivestito con parquet prefinito dovrebbe essere esposto alla luce e all’aria, in un contesto caratterizzato da un’umidità compresa tra il 45 e il 65% e, idealmente, da una temperatura non inferiore ai 15 - 16°C e non superiore ai 22.

Nel frattempo, per non rovinare il pavimento è opportuno osservare alcune accortezze, tra cui l’utilizzo di calzature dalla suola morbida.

Manutenzione del parquet

La manutenzione del parquet prefinito dovrebbe essere eseguita, a seconda dello stato di usura, a cadenza annuale. Per effettuarla, si possono prendere in considerazione diverse alternative, tra cui un nuovo trattamento con olio.

Non bisogna preoccuparsi in merito a quest’ultimo: parliamo, infatti, di un’operazione estremamente semplice, gestibile anche da chi non ha conoscenze professionali.

Nel caso in cui, invece, si ha a che fare con un parquet trattato inizialmente con la vernice, è essenziale ricorrere a specifiche emulsioni a base di cera.

Grazie ad esse, è possibile mantenere la laccatura della pavimentazione in stato ottimale per lungo tempo.

In merito a procedure come la levigatura e la lamatura, la cosa giusta da fare è ovviamente consultarsi con un tecnico specializzato.

Le essenze disponibili

Quando si parla di parquet prefinito, le essenze lignee tra cui scegliere non sono tante, di più!

In questo mare magnum, è possibile individuare alcune opzioni più popolari delle altre.

Tra queste rientra, per esempio, il rovere. Nome commerciale per il legno di una quercia che appartiene alla famiglia delle Fagaceae, il parquet in rovere presenta diversi vantaggi.

Molto resistente, motivo per cui viene scelto spesso per contesti ad alto passaggio di persone, come per esempio i centri commerciali, si contraddistingue per sfumature affascinanti e per la capacità di regalare una meravigliosa luminosità agli ambienti in cui viene posato.

Inoltre, è a dir poco versatile e si adatta bene a diversi stili di arredamento.