Tennis, Napolitano strappa applausi a Roma agli Internazionali BNL d'Italia

Stefano Napolitano continua a far parlare di sé, e in senso molto positivo. Il tennista biellese è autore di un ottimo torneo ed è uscito tra gli applausi della Grand Stand Arena, nel terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia.

Dall'amministrazione comunale della Città di Biella sono giunte le congratulazione per la prova offerta nonostante non sia “bastata al 29enne biellese una prestazione tutta cuore e grinta per contenere la potenza e la maggior esperienza di Nicolas Jarry. Il cileno, numero 24 del ranking mondiale si è imposto col punteggio di 6-2, 4-6, 6-4. Con i punti raccolti a Roma Napolitano risalirà al 125° posto ATP, posizione che rappresenta il suo best ranking”.