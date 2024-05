Escursionista colto da malore sul sentiero per Oropa, in azione il Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Momenti di forte preoccupazione a Oropa per una persona colta da malore. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 15 di ieri, 12 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un escursionista si sarebbe sentito male lungo la passeggiata della tramvia Biella-Oropa, appena dopo l'abitato del Favaro.

In pochissimo tempo, si è attivato l'elisoccorso e i tecnici della stazione Elvo-Oropa del Soccorso Alpino per la prima assistenza al malcapitato, raggiunto simultaneamente da entrambe le squadre. Una volta stabilizzato dall’equipe sanitaria, è stato recuperato con il verricello, caricato a bordo del mezzo aereo e trasferito all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.