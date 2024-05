Asd Rollerblot a caccia di medaglie, FOTO

Il 2024 è iniziato a pieno ritmo per le pattinatrici della Asd Rollerblot. Le atlete della sezione di Vigliano Biellese hanno partecipato a diverse competizioni, confrontandosi con società provenienti da tutta Italia e cimentandosi in nuove difficoltà.

Il primo impegno si è svolto a Travagliato (BS) il 16 e 17 marzo per la Fase 3 MSP dove hanno gareggiato le ragazze dell'agonismo portando a casa buoni risultati. Sul podio: Alessandra Averono ORO - categoria piccoli livello 2 Viola Foscale ORO - categoria under 4 livello 2 Rebecca Pozzo ORO - categoria grandi livello 5 Viola Passuello ARGENTO - categoria under 4 livello 1 Cecilia Proietti BRONZO - categoria under 2 livello 1 Il 24 marzo invece le ragazze hanno partecipato al Trofeo PRIMI PASSI di Leinì (TO). Molte di loro alla prima esperienza in gara ma nonostante l'emozione le giovani hanno mantenuto la concentrazione e ottenuto ottimi risultati. Sul podio: Erika Mareschi ORO - categoria Senior Advanced Chiara Zago ORO - categoria Primi Passi Fascia 5 Matilde Bergantin ARGENTO - categoria Primi Passi Fascia 3 Giorgia Ronchetta ARGENTO - categoria Primi Passi Fascia 5 Aida Fracassi BRONZO - nella ctegoria Senior Medium Aurora Mariella BRONZO - categoria Primi Passi Fascia 5

Infine ad aprile, sabato 27 e domenica 28 la sezione di Vigliano è andata in trasferta in Veneto, a Marcon (VE) per la Fase 5 MSP. Delle 8 atlete partecipanti, alcune hanno affrontato il passaggio al livello superiore, confrontandosi quindi con nuovi elementi e nuove difficoltà: Viola Passuello ORO - categoria under 4 livello 1 Rebecca Pozzo ARGENTO - categoria grandi livello 5 Viola Foscale BRONZO - under 4 livello 2 Beatrice Dalla Mora 4° - categoria master livello 4 Nora Bassetto Gori 5° - categoria master livello 3 Cecilia Proietti 6° - categoria under 2 livello 1 Agnese Negro 7° - categoria grandi livello 4 Alessandra Averono 10° - categoria piccoli livello 3

Il prossimo impegno sarà domenica 26 maggio a Caresanablot per la gara sociale, un momento di festa e sana competizione per concludere insieme questa prima parte dell'anno.