Graglia: Moto contro furgone, ferito in codice verde - Foto di repertorio

Ieri mattina i soccorsi sono intervenuti a Graglia per un incidente che ha coinvolto un furgone e una moto. Il conducente di quest'ultima, un uomo del '93, residente nel milanese, si è scontrato con un furgone rimediando una frattura alla gamba e trasportato in codice verde all'Ospedale. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi e del coordinamento della messa in sicurezza dello scenario.