Biella: Trovata morta in casa, accertate le cause naturali

La sera prima aveva detto alle amiche che non si sentiva bene e quando ieri, per accertarsi della sua condizione, l'hanno chiamata al telefono e non ha risposto, è scattato l'allarme.

Una delle amiche, in possesso di una copia delle chiavi, si è recata presso l'abitazione della 66enne ed ha aperto l'alloggio trovandola senza vita. Dagli accertamenti è stato stabilito che la donna è deceduta per cause naturali. Sul posto erano presenti alle operazioni anche i Carabinieri.