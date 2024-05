Grave atto vandalico nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio al Carrefour di Biella Chiavazza in via Cucco: ignoti hanno imbrattato le vetrine del negozio in via Cucco.

Alcune delle frasi scritte con bombolette spray sembrerebbero ricondurre l'inqualificabile gesto agli atti vandalici che stanno interessando ormai da mesi alcuni negozi di questa azienda multinazionale della grande distribuzione con sede in Francia.

Seguiranno indagini per trovare i responsabili dell’inqualificabile gesto.