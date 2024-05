Tutti pronto per domani: a sfilare all'Adunata nazionale a Vicenza 2024 domani 12 maggio saranno anche gli Alpini di Ponderano, che questa mattina erano già tra gli stand.

In questo momento si sta svolgendo la Santa Messa in Duomo e a seguire è in programma la sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio”, da Piazza Duomo al Teatro Olimpico.