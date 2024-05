Al Bona di Biella il Concorso letterario: lunedì 13 le premiazioni.

Lunedì 13 maggio alle ore 12.30 si terrà in Aula Magna dell’Istituto Bona, in via Gramsci, la premiazione del Concorso letterario in memoria della professoressa Luciana Benati Ferrari.

Alla seconda edizione e rivolto alle classi quinte, è voluto dai figli, Gianni e Paola Ferrari in ricordo della madre, apprezzata e stimata docente di italiano e storia per molti anni, presso l'istituto Eugenio Bona.

Tra i diciotto finalisti la giuria, composta da docenti che non insegnano nelle classi quinte e presieduta dalla famiglia Ferrari, ha individuato il vincitore che lunedì prossimo riceverà il premio, che consiste in un generoso assegno.