A Biella si riunisce il Consiglio comunale: 5 punti all’ordine del giorno.

L’ultimo Consiglio Comunale per l’Amministrazione in carica è stato fissato per martedì 14 maggio, a partire dalle ore 15.00, nella sala per le adunanze di Palazzo Oropa, in seduta ordinaria di 1° convocazione. Sarà visibile in streaming attraverso i canali istituzionali del Comune.

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

Surrogazione dei Consiglieri comunali dimissionari: Sig. Vito Colletta, Sig. Alessio Ercoli, Sig. Andrea Ferrero e Sig. Gianni Ferrari, nonché il rendiconto della gestione per l’esercizio 2023.