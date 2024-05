Sandigliano, lite tra due uomini: poi dalle parole si passa alle mani

Una lite tra due uomini degenera in violenza. È quanto accaduto intorno alle 21 di ieri, 9 maggio, nel comune di Sandigliano: stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell'ordine, due uomini avrebbero discusso animatamente in strada per cause da chiarire.

Presto, però, dalle parole si sarebbe passati ai fatti, con una colluttazione tra i soggetti, rimasti lievemente feriti. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono giunti i sanitari del 118 per la prima assistenza e la medicazione sul posto. Uno dei due è stato anche trasportato in ospedale per le cure del caso. Entrambi sono stati informati delle rispettive facoltà di legge.