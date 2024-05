Dal Nord Ovest - Ubriaco si spoglia davanti a turisti stranieri, multa da 10mila euro

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Verbania hanno multato un giovane che, sul lungolago di Stresa, ha prima importunato alcuni turisti americani, per poi denudarsi.

Poco dopo le 21 di ieri i militari di Verbania sono intervenuti a Stresa, sul lungolago, nella zona degli alberghi, poiché era stato segnalato un giovane completamente ubriaco che, con un cane al guinzaglio e brandendo una bottiglia di grappa, aveva importunato ed inseguito una coppia di turisti stranieri, che cercando di sfuggire all’uomo avevano trovato rifugio all’interno di uno degli hotel. Al loro arrivo, i militari hanno subito individuato l’uomo che camminava lungo la via con il cane al guinzaglio nei pressi della caserma dei carabinieri.

Alla vista delle divise, invece di calmarsi, l’uomo, un 33enne residente a Stresa, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a dare in escandescenza inveendo contro tutti i presenti. I carabinieri sono stati costretti ad intervenire in modo deciso per disarmare l’uomo della bottiglia che continuava ad agitare. Immediatamente dopo il giovane si è calato i pantaloni e gli slip rimanendo nudo davanti ai militari ed ai numerosi passanti. Per calmarlo i militari sono stati costretti a ricorrere all’intervento di un’ambulanza. Una volta immobilizzato e sedato lo stesso è stato trasportato in ospedale in attesa di visita specialistica.

Il cane, di razza pitbull, è stato successivamente affidato al padre del ragazzo, poi giunto in caserma convocato dai carabinieri. L’uomo è stato sanzionato quindi con una multa da 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico e per ubriachezza molesta.