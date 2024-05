In frazione Casale a Sagliano si è festeggiato San Giuseppe

Come ogni anno in frazione Casale il 1° Maggio a Sagliano si è festeggiato San Giuseppe nel piccolo oratorio dedicato al Santo, nella piccola piazza della frazione. Un momento di raccoglimento per l'intera comunità ma non solo. Ogni anno è un momento in cui gli abitanti della frazione si trovano con tante persone affezionate a questo angolo della Valle Cervo, al quale restano legate anche per ricordi importanti. Chi vi ha abitato, chi vi ha trascorso le estati nella casa dei nonni.

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Renato Bertolla nella chiesetta di San Giuseppe, quindi è proseguita con il pranzo al vicino ristorante Biancaneve, per chiudersi con la lotteria.

Una giornata di festa per tutti, che anche quest'anno la pioggia non è comunque riuscita a rovinare.