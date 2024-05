I consigli del fine settimana di newsbiella.it, gli eventi del 3, 4 e 5 maggio

3 maggio

- Salussola, corsa 1^ Corsa dei priori, km 6,2, NC, Salussola

- Gaglianico, presso l'Auditorium comunale si terrà la serata musicale di beneficenza “Insieme per l'autismo”

- Valdilana, serata Pink Vibes, serata musicale a Mosso, organizzata da Pro Loco

- Biella, 15,00: ginkana in bicicletta per bambini 6/12 anni. Organizzata da Sportivamente Scs in collaborazione con ASD Skouters e l'ente di promozione sportiva Csen. Presso Cascina Oremo corso Pella 21.

- Biella, aspettando il Giro, 16,00: inaugurazione Villaggio “Pantani Città di Biella”, mostre ed area selfie del Pirata (Biella/Piazza Duomo, Portici di Palazzo Oropa, via Italia). 17,00: ritrovo Harley Davidson a cura di Gattolupo (Biella/Piazzale Cascina Oremo).- 17,30: conferenza stampa presentazione Oremo Run e iniziativa "Cyclebus" (Biella/Terrazza Cascina Oremo). Seguirà momento conviviale. A cura di Sportivamente. 18,15: parata cittadina Harley Davidson (via Ivrea, via Lamarmora, via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti, via Italia, via Duomo). Ammassamento in zona Piazza Duomo. 19,00: aperitivo con Dj set by Maurizio Codini (Biella/Piazza Duomo). 21,00-24,00: musica in allegria con l'Orchestra spettacolo “I pirati dell'Adriatico” con la partecipazione straordinaria del cantautore Gianni Drudi e cover delle canzoni dedicate a Marco Pantani dai più famosi artisti italiani. Slogan: #pedalapirata (Biella/Piazza Duomo)

- Biella, alle 20.45 presso la sede del Comitato Elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra Biella in Via Italia, 65, è previsto un dibattito dal titolo “Prima il lavoro, stabile, giusto, sicuro”.

- Salussola, festa del Beato Pietro Levita

- Graglia, fiera di primavera

4 maggio

- Biella, aspettando il Giro, 10,00: apertura Villaggio “Pantani Città di Biella”, mostre e area selfie a cura di Spazio Pantani onlus (Biella/Piazza Duomo, Portici di Palazzo Oropa, via Italia). 14,30: spettacolo teatrale "Il mio nome è Marco". In scena il Teatro delle Lune di Cesena (Monica Briganti, Mirko Ciorciari, Maurizio Mastrandrea e Alessandro Pieri. Regia di Monica Briganti) con l'accompagnamento musicale del cantautore Gianni Drudi (Piazza Duomo). 16,15: talk show con ospiti e autorità. Testimonial: Evgenij Berzin (vincitore Giro d’Italia 1994), Marco Artunghi (gregario storico di Marco Pantani) e Giancarlo Bellini (maglia a pois del Tour de France 1976 e padrino Villaggio Pantani Città di Biella). Proiezione diretta televisiva su maxischermo della 1^ tappa del Giro d'Italia 2024 Venaria Reale-Torino (Biella/Piazza Duomo). 17,30: arrivo Oremo Run, gara podistica a favore delle iniziative di Sportivamente (Biella, via Seminari). 17,45: premiazioni Oremo Run, Progetto scuole e concorso Vetrine in giro al Giro d’Italia (Biella, Piazza Duomo). 19,00: aperitivo "Aspettando la notte GialloRosa" con Dj set Forever Young (Biella, Piazza Duomo). - 21,30: notte GialloRosa, spettacolo con Dj set Forever Young. Dagli anni '80 ad oggi tutto in una notte (Biella, Piazza Duomo). Intanto a... Cossila San Grato (sabato 4 maggio, via Santuario d'Oropa) 18,00: ritrovo partecipanti iniziative pedalata ad Oropa. A cura di Biella Biking (Pink Bike Night), Velo Club Piatto e Velo Club Castelletto Cervo (pedalata libera a tutti), Csen Biella (ciclo pedalata elettrica). Raduno biciclette Bianchi modello XL e V2 (referente Alessandro Cossu). 19,00: inaugurazione fontanella presso il monumento "Bandana Marco Pantani"; a seguire illuminazione artistica della scultura. A cura dell'artista Paolo Barichello. Evento organizzato e realizzato grazie alla donazione erogata da Fondazione Marco Pantani Onlus. 19,15: partenza scaglionata dei gruppi partecipanti. In collaborazione con: Protectors Le Mc Italy/Ursis B. 3 20,00: inizio arrivi al Santuario d'Oropa. 21,00 visita guidata alla Cupola del Santuario d'Oropa illuminata di rosa (a cura del Santuario). 21,00: ristoro presso la sede degli Alpini al Favaro e music live nel piazzale con la cover band dei Ravana (dagli Anni '60 ai giorni nostri); Biella, corsa 2^ Oremo Run - 30'/Km. 3/1, NC, Biella

- Ponzone, bikefest in rosa, ritrovo ore 14 percorso bici

- Oasi zegna Mtb enduro

- Salussola, inaugurazione sala erbario del Museo dell’Oro e della Pietra

- Biella, Evergreenbike organizza un tour cicloturistico aperto a tutti biker con e-Bike in concomitanza con il Giro d’Italia che arriverà ad Oropa il 5 Maggio.

- Pollone, yoga in Burcina

- Tollegno, Spazio 0-100, "Tre momenti spensierati per tutte le età", dalle 15 alle 18 tutti i venerdì

- Salussola, festa del Beato Pietro Levita

- Callabiana, nell'area feste della Pro Loco, avrà luogo l'incontro con i campioni Gianni Bugno e Vladimir Belli e i commentatori di Eurosport, Riccardo Magrini e Luca Gregorio. L'appuntamento è per le 21

- Graglia, fiera di primavera

- Cossato, camminata di solidarietà con l'Auser: “Proteggiamo i bambini dalle guerre”

- Biella, ore 14 partenza da Biella per la processione arrivo ore 18 Oropa (anticipata per il Giro)

- Candelo, ore 14:00 - presso il Ricetto caccia al tesoro Iris "Esplorando il territorio"

- Pralungo, giornata del riuso dalle 10

- Candelo, giornata del riuso dalle 10

5 maggio

- Biella, aspettando il Giro: 10,00: apertura Villaggio “Pantani” Città di Biella, mostre e area selfie a cura di Spazio Pantani onlus (Biella/Piazza Duomo, Portici di Palazzo Oropa, via Italia). 10,00: Giochiamo con il ciclismo aspettando il Giro d’Italia dai 5 ai 15 anni. Evento per bambini organizzato da Ucab 1925 (Santuario di Oropa, rettilineo del traguardo). Con la collaborazione degli Istituti scolastici cittadini. 10,30: intrattenimento musicale con la partecipazione di Max Gillo e dei Duecosì (Sara&Max). Repertorio con canzoni, balli di gruppo, karaoke (Favaro, zona Cave). A cura di Gruppo Alpini Favaro. 11,00: convegno Città di Biella/S.T.C. (Sport, Turismo e Commercio) in partnership con Fondazione BIellezza, Fondazione Fila Museum e Fondazione Marco Pantani Onlus (Biella/Piazza Duomo). 14,00: concerto itinerante gruppo Bersaglieri Città di Biella. Ritrovo in Piazza Duomo, successivamente Piazza Martiri della Libertà, via Pietro Micca e Piazza Lamarmora. Sfilata gruppo Bersaglieri Città di Biella. Momento solenne in divisa e con biciclette d'epoca al passaggio del Giro. Esecuzione inni. Slogan: ...Aspettando il passaggio del Giro! 15,00: talk show con ospiti e autorità (Berzin, Artunghi, Bellini). Proiezione diretta televisiva su maxischermo della 2^ tappa del Giro d'Italia 2024 San Francesco al Campo-Oropa (Biella/Piazza Duomo) in ricordo dell'impresa di Marco Pantani datata 1999 e del mitico Gino Bartali nell'anniversario della sua scomparsa avvenuta proprio il 5 maggio del 2000. Presenza di ospiti e premiazioni a sorpresa. 17,30: sfilata di moda concorso "Miss Paradisia e Miss Grand International by Giuseppe Berlier" con abiti elegance caratterizzati da nuances giallo-rosa. Presentano: Elvira Federico, modella/influencer e Giuseppe Berlier (Biella, Piazza Duomo). 19,00: aperitivo time con Dj set (Biella, Piazza Duomo).

- Trivero, ponte lora, musica e festa prima e dopo passaggio del Giro

- Salussola, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 sarà allestito un mercatino delle erbe e dei fiori a cura dell’ A.V.P.S, dell’ANFFAS e degli Amici del Piccolo Carro di Chiaverano

- Salussola, festa del Beato Pietro Levita

- Pollone, iniziativa legate all'arte, inaugurazione mostra "Visioni"

- Graglia, fiera di primavera, 27° mostra bovina dalle 10 , dalle 10 – 12 e dalle 15-17 gara dei boscaioli, 14,30 taglio con la falce dimostrazione

- Alle ore 17:00, Sardi e Biellesi si incontreranno al santuario di San Giovanni Battista d’Andorno, raccogliendo l’invito del rettore don Paolo Santacaterina per decorare con canti in “Limba” la Santa Liturgia.

- Biella-Oropa a piedi a vedere il giro con Macchieraldo "Vieni con me ti accompagno a Oropa"

- Campiglia, pranzo delle erbette alle 12.30

MOSTRE

- Biella, Ma/Donne, in corso alla galleria Silvy Bassanese visitabile fino al 10 maggio

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Be Natural/Be Wild 4ᵃ edizione - Mostra delle opere finaliste fino al 24 aprile

- Vigliano, Castello di Montecavallo, via per Chiavazza n 30 "Spiriti del Tempo: un'esperienza coinvolgente tra arte e natura alla scoperta di un luogo ricco di suggestioni" visitabile fino al 9/06 Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

- Biella, Selvatica - Arte e Natura in Festival, dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo ritorna la natura con la decima edizione dalle 10 alle 19, Palazzo Gromo Losa

- Biella, fino al 2/06 al Museo del Territorio Biellese, "Il signore degli Acquerelli. Le opere di Piero Crida". Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni, via Clemente Vercellone 4, Giovanni Massarin. FACIES dalle 15 alle 19, fino al 5/05

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, mostra di acquerelli naturalistici di Paola Merlin, apprezzata pittrice biellese. Il Museo e la mostra di acquerelli naturalistici saranno visitabili dal 4 al 12 maggio, a ingresso libero, nei seguenti orari: Domenica 5 maggio: 10,00-12,00 / 15,00-19,00 Sabato 11 maggio: 10,00-12,00 / 15,00-19,00 Domenica 12 maggio: 10,00-12,00 / 14,00-19,00 Feriali: 15,00 – 18,00.

- Pollone, parco Burcina, Cascina Emilia, mostra di pittura botanica “VISIONI: Natura illustrata” a cura di Diana Carolina Rivadossi. Si partirà il 5 maggio con l'inaugurazione alle ore 17:45. La mostra resterà aperta sino al 26 maggio, ogni domenica, dalle ore 15:00 alle 18:00. Ingresso gratuito.