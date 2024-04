Rugby, Biella supera Milano: doppio obiettivo centrato FOTO

Vittoria con bonus e matematica conferma del passaggio al campionato di Serie A nazionale in partenza dalla prossima stagione che andrà a fare da cuscinetto tra la attuale Serie A e il massimo campionato Italiano, Serie A Elite, due obiettivi centrati con il 57-31 ottenuto oggi sul campo di casa contro Union Milano.

Un incontro partito a ritmo elevatissimo per i gialloverdi in meta già al 2’ con l’azione individuale di Perez Caffe. Meta non trasformata da Loro costretto a tentare i pali da posizione sfavorevole e con un forte vento contrario. Al 5’ la seconda marcatura per mano di Riccardo Ghelli partito in solitaria da metà campo, questa volta Loro trasforma il 12-0. Al 9’ Milano entra per la prima volta nei ventidue biellesi e segna, ma Biella non accusa il colpo e riparte all’attacco. Seguono le marcature di Marcos Righi e Bautista Ledesma che conquista il bonus.

La meta tecnica in favore di Biella all’ultimo minuto del primo tempo, porta all’intervallo con il parziale di 31-5. Da registrare l’infortunio di Foglio Bonda costretto ad uscire dal campo al 27’. Meno vivace per Biella la ripresa. Milano, fanalino di coda del girone, è alla disperata ricerca del punto di bonus, costruisce gioco e Biella non oppone una resistenza adeguata. Mete per Union al 44’ e 48’, ne manca una al punto in palio. Biella ritrova la concentrazione e torna a far girare bene la palla. Segnano Lipera e Nastaro, poi cedono nuovamente il testimone agli avversari che ottengono altre due mete con il tanto cercato punto. Al 77’ arriva la meta realizzata da Danny Ongarello al suo ritorno in Serie A.

Conclude i giochi Bautista Ledesma alla sua seconda personale. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo iniziato a bomba, come facciamo praticamente sempre, poi la tensione è calata e abbiamo concesso qualche meta di troppo. Non sono contento per la nostra difesa, ritengo che troppe volte siamo rimasti a guardare, forse ci piace più attaccare che difendere, peccato però che nel rugby la difesa è forse più importante dell’attacco. Merito a Milano che ha giocate bene. Fortunatamente la voglia di giocare, attaccare e divertirci palla in mano, c’è sempre e anche oggi non è stato diverso, sicuramente stimolati anche dalla numerosa e calda presenza del nostro pubblico. Ora testa alla prossima, sempre in casa, con Cus Milano”.

Biella Rugby v Amatori & Union Milano 57-31 (31-7)

Marcatori: p.t. 1’ m. Perez n.t. (5-0); 5’ m. Ghelli tr. Loro (12-0); 10’ m. Carozzo tr. Riva (12-7); 15’ m. M. Righi tr. Loro (19-7); 23’ m. B. Ledesma n.t. (24-7); 40’ meta tecnica per Biella Rugby (31-7). s.t.: 4’ m. Pisani tr. Riva (31-14); 8’ m. Dunde n.t. (31-19); 20’ m. Lipera tr. Loro (38-19); 24’ m. Nastaro tr. Loro (45-19); 29’ m. Gueye tr. Riva (45-26); 32’ m. Dunde n.t. (45-31); 37’ m. Ongarello tr. Loro (52-31); 40’ m. B. Ledesma n.t. (52-31).

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro (66’ Negro), Foglio Bonda (27’ Ongarello), Grosso (70’ Benettin), Nastaro; Loro, Della Ratta; Vezzoli (cap.), M. Righi (41’ Passuello), B. Ledesma; G. Loretti, Perez Caffe (66’ Panaro); Lipera (62’ L. Loretti), J.M. Ledesma (62’ Casiraghi), Vecchia (45’ De Lise). All. Benettin

Amatori & Union Milano: Bandera (66’ Crepaldi); Dunde, Casarin, Amicucci, Bertossi (41’ Ronza); Riva, Elemi (56’ Cafasso); Mastromauro (cap.), Del Vecchio (61’ Gueye), Grossi (41’ Pirotta); Garbellotto, Carozzo; Pisani (66’ Ferlisi), Giudetti (45’ Zoli), Rolla (41’ Cisimo). All. Pisati

Arb. Michael Baldazza (Forli Cesena) AA1 Mauro Bettinelli (Ivrea) AA2 Valerio Ciaiolo (Torino)

Cartellini: 52’ giallo a L. Loretti (Biella Rugby)

Calciatori: Loro (Biella Rugby) 5/7; Riva (Amatori & Union Milano) 3/5; Benettin (Biella Rugby) 0/1

Note: Giornata soleggiata, ma caratterizzata da un forte vento, 8° circa. Campo in buone condizioni. Più di 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Amatori & Union Milano 1 Player of the Match: Juan Bautista Ledesma (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 20. Parabiago – Noceto 38-8; Cus Milano – Asd Rugby Milano 24-25; Rugby Calvisano – Amatori Alghero 20-10; Biella Rugby – Amatori & Union Milano 57-31; VII Rugby Torino – Cus Torino 5-29; Rugby Parma – Monferrato 26-17.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 90; Biella Rugby 81; Asd Rugby Milano 72; Parabiago 71; VII Rugby Torino 60; Calvisano 57; Noceto 48; Cus Milano 42; Rugby Parma 36; Monferrato Rugby 19; Amatori Alghero 16; Amatori & Union Milano 14.