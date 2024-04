Giornata mondiale della Terra, Ener.bit, Paolo Maggia: “Non possiamo restare a guardare”

Ener.bit è da sempre in prima linea per quanto riguarda le politiche ambientali e anche oggi, lunedì 22 aprile, durante la Giornata mondiale della Terra, lancia il suo messaggio.

“Non dobbiamo ritenerci indenni all’aumento del riscaldamento globale – dichiara il Presidente di Ener.bit Paolo Maggia - Anche noi stiamo subendo l'effetto di questo grande problema che affligge il mondo intero. Il fatto che il biellese sia verde e rigoglioso non ci autorizza ad evitare le buone pratiche necessarie ad aiutare il pianeta. Pertanto, in qualità di rappresentante di Ener.bit, esorto tutti ad impegnarsi e sostenere il nostro territorio, per abbassare notevolmente l'inquinamento e contrastare l’uso e l’abbandono sconsiderato delle plastiche, riciclare i rifiuti, passare alla mobilità sostenibile e puntare al risparmio energetico”.

L’inquinamento incide in prima battuta sull’ambiente, come sottolinea Maggia, ma delinea problematiche dirette sulla nostra vita, forse per ricordarci che ciò che lasciamo sarà quello che ci tornerà indietro: “La contaminazione ambientale rischia di mettere a repentaglio salute e benessere: l’aria che respiriamo e l’acqua che consumiamo, se malsane, rischiano di generare malattie e malessere diffuso in tutta la società… INVITO TUTTI I BIELLESI A FESTEGGIARE LA TERRA E L’AMBIENTE 365 GIORNI ALL’ANNO”.