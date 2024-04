“Tènner’ ne unu sì, ne unu no” / “Tenère né un sì, né un no”

Presentazione del proverbio: “Tenere né un sì, né un no”, pare un proverbio che consigli prudenza, ma, data l’onestà dei nostri antichi padri, può darsi che lo usassero più per disapprovare che per incoraggiare un atteggiamento ambiguo. La Parola di Dio, ad esso accostata, dice di essere chiari: o sì, o no.

Presentada de su dìciu: “Tenner ne unu sì, ne unu no”, paret unu dìciu chi cussizet de esser’ prudentes, ma, dada s’onestade de sos antigos nostros, podet dare chi l’aerant impreadu pius pro contrariare chi no pro incoragiare un’ategiamentu doppiu. Sa Peràula de Deus, posta afaca a su dìciu, narat de esser’ giaros: o emmo, o nono.

Dìcios e Peraula de Deus / Proverbi e Parola di Dio

“Tenner ne unu sì, ne unu no”, est unu dìciu chi cussizat de no si ponner’ contras a niunu, pro istare in paghe cun totu, cun chie est in su giustu e cun chie est in su tortu. Podet parrer’ unu cussizu sabiu, chi ponindhelu in pratiga ajuet a viver’ in trancuillidade, ma pro s’onestade chi teniant sos antigos nostros, podet dare chi l’aerant impreadu pro contrariare e fintzas rinfaciare chie no si leaiat sa responsabilidade de seberare a cale parte istare. Sa Peràula de Deus narat: - Su faedhare bostru siat “sì, sì”, “no, no” – (Cfr. Mt 5,37). E in sos Atos de sos Apostulos agatamos distimonzos azudos, dispostos a si lassare afustigare pro no benner’ mancu a su dovere issoro (At 5, 17-42)

Ognunu de nois si podet agatare in situasciones de devet seberare tra su “ei” e su “nono”. E, dae su “emmo”, o dae su “no”, ndhe podet risultare de difendher’ sa veridade e pessones innotzentes, o, a contrariu, de dare rejone a chie no la tenet.

Chi Deus nos diat lughe, in dogni momentu, pro no ruer’ in s’indiferentzia, ne in su de nos ponner’ a teracos de sa faltzidade e de sa trancuillidade nostra, faghindhe dannu a chie est pius debile e oprimidu dae ingiustos e prepotentes.

TESTO IN ITALIANO

“Tenere né un sì, né un no”, è un proverbio che consiglia di non mettersi contro nessuno, per stare in pace con tutti, con chi è nel giusto e con chi è nel torto. Può sembrare un consiglio saggio, che mettendolo in pratica aiuti a viver in tranquillità, ma per l’onestà che avevano i nostri antichi padri, può darsi che l’usassero per disapprovare e persino per rinfacciare chi non si assumeva la responsabilità di scegliere da quale parte stare.

La Parola di Dio dice: - Il vostro parlare sia “sì, sì”, “no, no” - (Cfr. Mt 5,37). E negli Atti degli Apostoli troviamo testimoni coraggiosi, disposti a lasciarsi fustigare per non venir meno al loro dovere (At 5, 17-42).

Ognuno di noi può trovarsi in situazioni di dover scegliere tra il “sì” e il “no”. E, dal “sì”, o dal “no”, può scaturire la difesa della verità e di persone innocenti, o, al contrario, trovarsi a dare ragione a chi non ce l’ha.

Che Dio ci dia luce, ogni momento, per non cadere nell’indifferenza, né nel metterci a servizio della falsità e della nostra tranquillità, danneggiando chi è più debole e oppresso da ingiusti e prepotenti.