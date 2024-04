La riflessione: l'orso biellese batte il castoro dell'Oregon".

Alla fine l’orso biellese batte il castoro dell’Oregon. L’articolo del cittadino americano, che ha preferito trasferirsi a Biella e lasciare Portland, è stato uno dei più letti e cliccati della settimana, lasciando spazio a miriadi di commenti sulle scelte che uno straniero ha fatto, preferendo la nostra verde valle a quella altrettanto colorata dalla natura, che si trova a più di 14 ore di volo da Biella.

Il rosso nero bianco dei Portland trail Blazzers, una delle trenta franchigie del basket Nba, ha meno fascino della storia della camiseta rosso blu che ha calcato il Forum. Il richiamo della polenta (Possemato’s rule) ha potuto ben di più sui doughnuts alla Omer Simpson e allo street food. Tutto questo dovrebbe farci apprezzare ancora di più i tesori delle nostre vallate, siamo una provincia piccola, ma con mille peculiarità che meritano di essere vissute e apprezzate e, a volte, magari facendo la passeggiata dei Preti dietro il santuario di Oropa, sarebbe bello soffermarsi a riflettere sulla fortuna di abitare, se non in un paradiso, in una località di provincia in cui, in fondo vale la pena fermarsi e godere della natura che ci circonda, con relativa tranquillità che qui godiamo. Attenzione però all’invasione che subiremo fra pochi giorni con la tappa del giro d’Italia, che metterà a nudo il nostro territorio, in mondovisione e chissà che non ci siano altri stranieri che vogliano venire qui nella nostra enclave, mentre noi probabilmente saremo qui a lamentarci per la chiusura delle strade per la Corsa Rosa.