Biella Nuoto, bene al Grand Prix

Si sono svolte al Palazzo del Nuoto di Torino l’ultima delle quattro prove del “Grand Prix” esordienti “A” e “B” . Ottimi risultati per i piccoli atleti bianco-celesti.

Sono saliti sui blocchi Martinotti Ludovica impegnata nei 50 farfalla e nei 100 stile libero dove si migliora sensibilmente in entrambe le gare; Pezzo Cecilia ottima alla sua “prima” nei 200 stile e si supera ancora nei 50 farfalla; Piccolo Francesca si cimenta per la prima volta nei 200 stile con un ottimo riscontro cronometrico e si migliora anche nei 50 farfalla.

Tra i maschi due primati personali per Buscaglia Pietro impegnato nei 50 farfalla e nei 100 rana; Versace Samuele stupisce nei 200 stile nuotando tra i migliori seppur per la prima volta in questa distanza e si migliora anche nei 50 farfalla.

Prossimi appuntamenti: gli esordienti “A” nuoteranno a fine aprile la prima gara in vasca olimpionica da 50 metri mentre per i “B” a Maggio ci sarà l’ultima gara in visita dei campionati regionali di giugno, per loro sempre in vasca corta.