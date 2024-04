Ponte del 25 aprile: vita sana, piaceri sani

È possibile conoscere tutti i segreti di un pranzo 100% vegetale e per di più ad alta quota?

Giovedì 25 e venerdì 26 aprile una due-giorni di benessere a partire dall’alimentazione a Bielmonte, cuore panoramico dell’Oasi Zegna a 1500 mt. di quota e facilmente raggiungibile da Milano e Torino.

Si inizia giovedì 25 aprile all’Albergo Ristorante Bucaneve di Bielmonte con lo show cooking di cucina vegana condotto da Stella Bellomo, esperta di cucina naturale e green living. Estratti di frutta, hummus vegan, bruschette con verdure, crudités e molto altro ancora. L’esperta fornirà alcuni tips culinari come rendere l’hummus cremoso e gustoso senza l’impiego della tahina o come utilizzare erbe e ingredienti del proprio territorio per esaltare sapori e profumi. Ma soprattutto si parlerà di cucina antispreco e si imparerà a non buttare più nulla per scoprire come dei vegetali si usa tutto. Dalla buccia alla polpa è tutto commestibile e buonissimo! Durante lo show cooking, Stella Bellomo sarà accompagnata da Francesca Meazza, consulente doTERRA, che spiegherà come alcuni olii essenziali possono essere usati in cucina esaltando sapori e gusto. Al termine si assaggeranno queste preparazioni green e dalle 13:00 il pranzo, ovviamente tutto vegetale, con il menù ideato per l’occasione dallo Chef Ernesto Tonetto, riferimento culinario del Bucaneve.

La giornata continuerà nel pomeriggio, dalle ore 15:00, workshop su tisane e olii essenziali in compagnai di Francesca Meazza e Stella Bellomo.

Venerdì 26 aprile, sessione mattutina di hatha yoga con Daniela Bertinetti e Francesca Perazzone. L’attività, adatta a tutti i livelli, durerà all’incirca due ore. Inizierà alle ore 9:00 con una fase di pranayama e proseguirà con la meditazione e la pratica. Pausa pranzo con un light brunch all’insegna del benessere, a cura di chef Tonetto e della sua brigata e nel pomeriggio, dalle ore 15,00, appuntamento nell’attrezzata area wellness del Bucaneve dove Lucia Prezioso farà scoprire come, con le nostre sole mani, sia possibile rallentare il processo d’invecchiamento del viso senza ricorrere a pratiche invasive. Una lezione di Autolifting Viso e Spazzolatura Corpo (di circa 30 minuti), grazie alla quale imparare alcune pratiche, di pochi minuti al giorno, che daranno risultati stupefacenti che si manterranno nel tempo. Al termine, dopo una tisana calda o un’acqua detox, ingresso di 60 minuti nell’area wellness facoltativa per un’immersione di totale benessere tra sauna, bagno turco, docce emozionali e vasca idromassaggio riscaldata.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a wellness.bucaneve@oasizegna.com

Non è obbligatorio partecipare a tutti gli appuntamenti in programma. Per ogni attività è richiesta la prenotazione.

LE PROTAGONISTE

Stella Bellomo è un’autorità nel campo del green living. Da anni condivide con una comunità sempre più ampia la sua esperienza di mamma e i suoi consigli per chi vuole adottare uno stile di vita sano e sostenibile, lontano da fanatismi e consapevole degli impegni, dei limiti e della frenesia delle nostre giornate.

Francesca Meazza vive con i suoi bimbi nella casa dei nonni paterni circondata dai boschi e dalle montagne che, insieme alla sua famiglia, ha ristrutturato con passione e amore anche se ora, dopo dieci anni, vorrebbe già rivoluzionare moltissime cose.

Daniela Bertinetti e Francesca Perazzone hanno una passione che le accomuna: lo yoga. Insieme praticano l’Hatha Yoga, un'antica pratica che si concentra sull'equilibrio tra corpo e mente attraverso posture fisiche, tecniche di respirazione e meditazione.

Lucia Prezioso da sempre appassionata del benessere della persona, è specializzata da oltre 35 anni nella cura di viso e corpo. È estetista e massoterapista e dal 2018 è la Spa Manager dell’area wellness del Bucaneve, dove pratica anche sedute di lifting manuale con metodo VisO’key, di cui è operatrice certificata.

INFO E PRENOTAZIONI

Giovedì 25 aprile: show cooking con Stella Bellomo, *pranzo vegano e degustazione di oli essenziali e tisane: 50€

Venerdì 26 aprile: Hatha Yoga 25€; *Light Brunch 40€; Beauty Wellness 35€

*il costo del pranzo vegano e del light brunch si intende bevande escluse

Per ogni attività è richiesta la prenotazione scrivendo a bucaneve@oasizegna.com o chiamando lo 015.744184.

Per ulteriori informazioni: T. 340.1989593 - info@oasizegna.com

OASI ZEGNA

In linea con i principi di sostenibilità che animano il Gruppo Ermenegildo Zegna, l’Oasi Zegna rappresenta la conseguenza dell’approccio responsabile del suo fondatore. Affascinato dalla bellezza della natura e guidato da un profondo desiderio di giving back nei confronti della comunità e del territorio di origine, negli anni '30 l’imprenditore Ermenegildo Zegna realizzò un ampio progetto di valorizzazione del paesaggio attorno al Lanificio, fondato nel 1910, seguendo la strada che lui stesso aveva tracciato. Ermenegildo ha dato vita a un ecosistema ben prima che il termine fosse coniato. Ma la sua visione andava oltre. Ponendo il Lanificio al centro di una comunità molto più vasta, ha creato la strada 232 e successivamente l’Oasi Zegna, grazie ad un attento lavoro di riforestazione, per creare un'interdipendenza positiva e sostenibile. Nata nel 1993, l’Oasi Zegna è un progetto orientato alla valorizzazione, non solo del paesaggio, ma anche della vita in tutte le sue forme. L’Oasi Zegna è un territorio ad accesso libero che si estende su 100 km2 e si sviluppa su 1.420 ettari di boschi e in 170 ettari di pascoli, rappresentando il luogo perfetto per entrare in contatto con la natura nel pieno rispetto degli ecosistemi locali. Nel 2014 l’Oasi Zegna ha ottenuto il patrocinio del FAI Fondo Ambiente Italiano. Dal 2022 Oasi Zegna è certificata internazionalmente dai rigorosi standard FSC® per la gestione forestale e la conservazione dei servizi ecosistemici a favore della comunità.