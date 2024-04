Ciclismo, il Giro della Provincia di presenta

La presentazione ufficiale del 28º Giro della Provincia di Biella/Trofeo 82ª Torino-Biella, è in programma per martedì 16 aprile, alle 11, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Oropa. Sarà l’occasione per la società organizzatrice, l’Unione Ciclo Alpina Biellese, nata nel 1925, per svelare tutti i dettagli della corsa che dopo diverse stagioni torna a essere una gara ciclistica internazionale di categoria 1.2 ME alla quale possono partecipare le squadre Continental, la terza serie delle due ruote a livello mondiale dopo quelle World Team e Pro Team, di cui almeno cinque straniere per un numero massimo di partenti di 176 concorrenti, determinando così la possibilità di vedere al via anche atleti professionisti. Si conoscono già con certezza il punto di ritrovo e di partenza del Giro.

Appuntamento fin dal mattino all’Accademia dello Sport in corso Pella con la carovana che si muoverà verso il cosiddetto chilometro zero alle 12,45 e arrivo in via dei Seminari ovvero in piazza Duomo attorno alle 16,15. Mentre il numero dei partenti non potrà superare per regolamento le 176 unità, il dato relativo l’arrivo, dipenderà dalla media che i corridori terranno per tutti i 144,8 chilometri della prova. Il tracciato è lo stesso dell’edizione precedente con una prima parte verso il Basso biellese e poi la lenta risalita verso le montagne, passando da Sostegno, Trivero, Bioglio e ritorno in città per il circuito finale. Tre giri con lo strappo della Costa del Vernato, autentico muro di ciottoli dal sapore antico sia per la città sia per il ciclismo che ama la storia e gli piace attraversarla. «Non possiamo anticipare nulla sui nomi dei partecipanti - afferma il presidente dell’Ucab Filippo Borrione - perché le squadre hanno ancora tempo fino a martedì per modificare l’elenco degli iscritti. Sappiamo che ci saranno tante squadre straniere e questo era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati all’interno nostro Consiglio direttivo». Fissando dei criteri di ammissione alla Torino-Biella per gestire le sessanta richieste pervenute alla segreteria di vicolo delle Galliere.

Spiega Borrione: «Le prime a essere accettate le formazioni estere, come già detto, poi quelle che al loro interno schierano dei professionisti e infine la cronologia di arrivo delle domande». La corsa sarà preceduta da un corteo di auto e moto d’epoca a cura dell’Amsap Biella e del Moto club Perazzone-Cavallini che arriverà in piazza Duomo alle 15 e ci sarà anche un passaggio dei Bersaglieri in biciletta. Ma intanto dalle 13 nella zona del traguardo ufficialmente in via dei Seminari l’Ucab organizzerà alcune attività di Gioco ciclismo dedicate ai bambini pronti a occupare per due ore l’attesa dei corridori. Un ledwall trasmetterà le immagini della corsa grazie a Pianeta Giovani, Ohm live e Themoc70 Torino, con sei telecamere tra mobili e fisse e il racconto di Alessandro Brambilla e il commento di Massimo Gioggia. Chiude Borrione: «Desidero ringraziare i cento volontari che saranno dislocati su tutto il percorso e poi chi ha aiutato a rendere possibile tutto questo. Partendo da Ruggero Cazzaniga vicepresidente Fci e Giorgio Elli, il segretario della Struttura strada del Settore tecnico della nostra Federazione e proseguendo con Regione Piemonte, Città di Biella, Amministrazione provinciale, Atl, Fondazione Cassa di risparmio e le tante ditte tra le quali la Semperlux della famiglia Lunghi».