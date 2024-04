Biella Rugby, tutti i risultati del fine settimana

CADETTA

14.04.24 Biella Rugby v Rugby Rovato 48-13 (36-6)

Marcatori. Mete: Longo, Ongarello, Zacchero, Passuello, Defilippi, Poli, Zanotti, Piatti. Trasformazioni: Poli (4).

Biella Rugby: Moretti; Defilippi, Ongarello, Caputo (41’ Morel), Poli (45’ Mulsant); Sciarretta (56’ Piatti), Longo; Givonetti (45’ Salussolia), Morandini (45’ Cafaro), Zacchero; Bodone, Passuello; Vaglio Moien (70’ Zanotti), Lanza (cap.), Panigoni (53’ Silvestrini).

Nicola Mazzucato, coach: “Buona partita dei ragazzi della Cadetta che dopo un lungo periodo di stop tornano in campo per disputare una partita di campionato. In una giornata caldissima, i ragazzi sono riusciti ad esprimere un ottimo gioco in attacco segnando sei mete nei primi quaranta minuti. Il secondo tempo, a causa del caldo e del calo di concentrazione, il gioco è stato molto spezzettato e abbiamo commesso qualche fallo di troppo. Testa alla prossima partita contro Monferrato. Bravi tutti”.

SENIOR F

14.04.24 a Sarre Fenici/Brc v Rugby Parabiago 5-47 (0-26)

Marcatori. Mete: Cipolletti.

Le Fenici/Brc: Sanseverino; Borello, Benedetto, Floris, Cipolletti; D’Orta, Pagliano; Zanoni (cap.), Formaggio, Cesale Ros (57’ Stecchetti); Papeo, Skofca; Pintorello, Lembo, Boetto. A disposizione: Gariazzo, Curatolo. Non entrata: Monticelli.

Federica Floris, giocatrice: “Partita dal sapore agrodolce per le nostre Fenici che escono sconfitte dal campo dello Stade. Le padrone di casa partono forte, assediando i ventidue avversari senza riuscire però a concretizzare. Complici alcuni errori nell'impostazione difensiva, le avversarie vanno in vantaggio concludendo il primo tempo quattro mete a zero. Nonostante il caldo estivo e le numerose assenze, le ragazze non si arrendono e creano un'azione da meta alla bandierina, prima personale di Cipolletti, purtroppo non trasformata. La partita si conclude con un fin troppo rigido 47-5 che non rende giustizia alla prestazione della squadra. Prossimo appuntamento domenica 28 aprile sul campo del Volvera”.

UNDER 18

14.04.24 Biella Rugby v Rugby Velate 36-28 (17-18)

Marcatori. Mete: Trocca (2), Meneghetti, Avanzi, Fusaro, Grillenzoni. Trasformazioni: Fusaro (3)

Biella Rugby: Meneghetti (56’ Grillenzoni); Rava (60’ Pagliano), Pavesi, Castello, Curatolo (60’ Formigoni); Salussolia (41’ Besso), Fusaro; Trocca, Rossi, Mosca (47’ Chiorboli); Avanzi, Buturca; Zavallone (41’ Silvestrini), Bredariol (49’ Pacchairotti), Gibello. A disposizione: Gariazzo, Curatolo.

Pietro Giordano, coach: “Biella entra in campo con la mentalità sbagliata, incurante della voglia di rivincita di Velate, che mette in difficoltà i padroni di casa attraverso un gioco semplice, fisico, ma pragmatico; fortunatamente i ragazzi nostrani riescono a rimanere incollati al punteggio e la differenza tecnica tra le due panchine consente di portare a casa comunque la vittoria e cinque punti in classifica”.

UNDER 16

13.04.24 Biella Rugby v Amatori Genova 71-14 (28-7)

Marcatori. Mete: Baiguera (2), Parnenzini (4), Grillenzoni (2), Zavarise, Salussolia, Vatteroni. Trasformazioni: Salussolia (6), Vitta (2)

Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino (cap.); Zavarise, Corcoy, Vatteroni; Perju, Borio; Rossi, Ferro (46’ Rebecchi), Protto.

Edo Barbera, coach: “Partita giocata con il primo caldo dell’anno. La squadra è scesa in campo determinata a portare il risultato a casa. Match a senso unico nonostante qualche problema di disciplina”.

UNDER 14

13.04.24 a Recco triangolare con Superba Genova, Biella Rugby e Monferrato

Brc v Genova 24-7. Mete: Balducci (2), Braggion, Buda. Trasformazioni: Balducci (2).

Brc v Monferrato 29-12. Mete: Balducci (2), Braggion, Bertone, Defilippi. Trasformazioni: Balducci e Benedetti.

Biella Rugby: Pizzarelli; Di Girolamo, Braggion, Balducci, Ruffa; Bertone (cap.), Siletti; Ghilardi, Benedetti, Defilippi; Paggio, Girardi; Coda Caseia, Bocca, Mercandino. A disposizione: Gobbi, Buda, Ubertino, Ubertalli, Pavanetto.

Adriano Moro, coach: “Triangolare vinto con positività. Ottimo il lavoro dei ragazzi sui punti d’incontro e il riposizionamento. Da approfondire la tecnica individuale nel placcaggio e la disciplina in difesa. Dobbiamo ridurre il tempo di attivazione tra stimolo e risposta tattica ma siamo molto contenti del percorso fatto fin qui”.