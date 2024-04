Che battaglia ad Alghero, alla fine passa il Biella Rugby

Al termine della lunga trasferta di Alghero, Biella incassa bonus e vittoria, ma a caro prezzo. L’inizio tiratissimo di Biella lascia di stucco i sardi dell’Amarori Alghero che per il primo quarto d’ora rimane a guardare una serie di giocate tirate e ben impostate dagli uomini di Benettin che sullo 0-12, due mete, la prima di maul segnata da Manuel Ledesma, la seconda giocata in profondità di Nastaro, una sola trasformata, concedono ai padroni di casa di oltrepassare la metà campo.

Raggiunti i ventidue, i giallorossi cancellano lo zero infilando tra i pali due calci concessi dall’arbitro su falli difensivi. Alghero, ringalluzzito dal recupero, insiste in attacco fino a trovare una touche ai cinque metri che sfrutta nel modo migliore: palla recuperata, e maul che prima scivola lateralmente fino ad allinearsi ai pali, poi conclude l’avanzamento oltre la linea con la meta del tallonatore Spirito. Trasforma il sorpasso allo score, l’estremo Delli Carpini. È il 39’, parziale fissato sul delicato 13-12. Complice il caldo, o l’inaspettata aggressività di Alghero, la prima metà della ripresa è a senso unico: i sardi attaccano compulsivamente. Al 45’ intercettano un passaggio gialloverde e con un lunghissimo passaggio al largo riescono a realizzare la seconda marcatura pesante, non trasformata, per il 18-12.

Non basta: al 56’ hanno la possibilità di andare ai pali e spuntano altri tre punti: 21-12. A Biella, fortunatamente suona la sveglia e al 59’ parte il primo attacco che frutta solo tre punti messi al piede da Loro entrato in sostituzione di Della Ratta. Il secondo attacco gialloverde della ripresa è pressoché immediato e da questo arrivano finalmente i cinque punti della terza meta segnata, questa volta, da una precisa e possente rolling maul. Segna Franco Righi, Loro non trasforma. Al 66’ risultato è nuovamente in asse: 21-20. Alghero impegna Biella in difesa per un po’, poi pasticcia in touche e Biella riprende possesso allungandosi verso la parte opposta del campo. Gioca al largo e conclude con la meta del bonus segnata da Juan Manuel Ledesma premiato, al termine dell’incontro, come miglior giocatore del match e miglior ball carrier di giornata. Loro non trasforma, ma Biella sorpassa nuovamente: 21-25.

Alghero, spinto dal caldo, caldissimo pubblico del Maria Pia prova ad attaccare fino al fischio finale. Un po’ di tensione porta a due espulsioni temporanee, un giocatore per parte, ma mancano una manciata di secondi allo scadere del tempo e appena Biella recupera il possesso calcia l’ovale fuori dal rettangolo di gioco.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Non è stata una bellissima partita, abbiamo incominciato molto bene, con la giusta intensità e facendo cose buone, poi però abbiamo subito, decisamente troppo, il loro gioco e la loro aggressività. Abbiamo fatto una gran fatica a costruire e se devo essere sincero, penso che quella di oggi sia stata la performance peggiore dei nostri trequarti. Fortunatamente il carattere di tutti quanti ci ha indotto a non mollare e sul finale abbiamo riportato il punteggio dalla nostra, anche se non mi piace per niente il nervosismo che ha preso il sopravvento negli ultimi minuti di gioco, anche se capisco quanto i ragazzi ci tenessero al risultato. Non condivido questi episodi. Riassumendo: buono il carattere e la voglia di vincere e di lottare fino all’ultimo. Quelle non sono mai mancate, neanche oggi”.

Amatori Alghero v Biella Rugby 21-25 (13-12)

Marcatori: p.t. 4’ m. M. Ledesma tr. Gilligan (0-7); 12’ m. Nastaro n.t. (0-12); 19’ c.p. Delli Carpini (3-12); 26’ c.p. Delli Carpini (6-12); 39’ m. Spirito tr. Delli Carpini (13-12). s.t.: 5’ m. Stavile n.t. (18-12); 16’ c.p. Delli Carpini (21-12); 22’ c.p. Loro (21-15); 26’ m. M. Righi n.t. (21-20); 33’ m. M. Ledesma n.t. (21-25).

Amatori Alghero: Delli Carpini; Calabrò, Delrio, Deligios (68’ Mauriziano), May; Cipriani, Fusco; Donovan, Canulli (cap.), Esposito; Stavile, Quiroga (60’ Capozucca); Cincotto, Spirito (41’ Marchetto), Chalonec. Non entrati: Gueye, Tveraga, Fall, Peana, Bombagi. All. Anversa

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro, Ramaboea (48’ Negro), Grosso, Nastaro; Gilligan (54’ F. Righi), Della Ratta (45’ Loro); Vezzoli (cap.), J. Ledesma, Mondin (45’ M. Righi); G. Loretti, Panaro (45’ Perez Caffe); De Lise (63’ L. Loretti), Lipera, M. Ledesma. All. Benettin

Arb. Davor Vidackovic (Milano)

AA1 Uccheddu (Cagliari) AA2 Pais (Cagliari)

Cartellini: 79’ giallo a Cipriani (Amatori Alghero); 79’ giallo a F. Righi (Biella Rugby) Calciatori: Delli Carini ( Amatori Alghero) 4/6; Gilligan (Biella Rugby) 1/3; Loro (Biella Rugby) 1/3

Note: Pomeriggio soleggiato, 23° circa. Campo in discrete condizioni. Presenti 250 spettatori circa.

Punti conquistati in classifica: Amatori Alghero 1, Biella Rugby 5

Player of the Match: J.M. Ledesma (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 19: Noceto – Rugby Parma 18-16; Asd Rugby Milano – VII Rugby Torino 38-14; Cus Torino - Rugby Calvisano 30-18; Monferrato – Parabiago 12-28; Amatori Alghero - Biella Rugby 21-25; Amatori & Union Milano – Cus Milano 13-39.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 85; Biella Rugby 76; Asd Rugby Milano 68; Parabiago 66; VII Rugby Torino 60; Calvisano 53; Noceto 48; Cus Milano 41; Rugby Parma 31; Monferrato Rugby 19; Amatori Alghero 16; Amatori & Union Milano 13.