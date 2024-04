Bottino di medaglie per la Compagnia Arcieri Biella

Domenica 14 aprile a Collegno si è tenuta la gara di tiro con l'arco 18 metri outdoor. Per la categoria arco olimpico master maschile grande soddisfazione per Paolo Marega che vince il suo primo oro della carriera, sudato e meritatissimo.

Ma non si accontenta e insieme ai compagni di squadra Davide Padovani e Carlo Clerico Badino vince anche la medaglia di argento di squadra Per la divisione femminile debutto con medaglia di bronzo per Padovani Ilaria, categoria arco olimpico junior femminile. "Sono felicissima" il commento a caldo.

Medaglia di bronzo anche per Melissa Lanza e Sara Pivaro rispettivamente categoria arco olimpico senior femminile e arco olimpico master femminile.