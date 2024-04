“Il Potere nascosto della Preghiera”: la conferenza di Roberto Giovagnoni.

L’associazione culturale biellese NuovaMente giovedì 18 aprile, alle ore 21,00, organizza la conferenza “Il Potere nascosto della Preghiera” con Roberto Giovagnoni.

Fin dalla notte dei tempi, l'uomo, per rispondere alle domande che emergono nella sua mente e comprendere i misteri della vita ed esorcizzare il terrore dell'oblio della morte, prega rivolgendosi a Spiriti, Deità oppure ad un Dio Unico ed Originario.

La preghiera può essere spontanea o rigorosamente strutturata in una cerimonia o un rito, ma qualunque sia la sua forma, è sempre un tentativo di contatto o di richiesta di aiuto e supporto.

Nella tradizione religiosa e magica occidentale e nelle religioni sincretiche Africane e Latino Americane (Santeria, Vudoo, Candomble, Culto della Santa Muerte), Santi, Angeli, Demoni o altri Spiriti si fanno tramite e messaggeri tra le nostre preghiere e le decisioni divine.

Nella conferenza il relatore spiegherà il potere della preghiera nella nostra società odierna, tecnologica e materialista, alla luce degli sconvolgimenti e dei cambiamenti epocali che stanno per avvenire. Pregare per affrontare insieme un tema delicato ed estremamente attuale, per comprendere e vivere al meglio il futuro presente.

Roberto Giovagnoni, counselor professionista, trainer di training autogeno e formatore aziendale, ha operato nel settore della cooperazione internazionale in progetti di reinsediamento di popolazioni rifugiate, seguendo il tema dei diritti umani in America centrale, Nord Africa ed Est Europa.

Sarà inviato un invito omaggio per chi desidererà partecipare per la prima volta alle conferenze dell’associazione.

NuovaMente- Viale Macallè 10 – Biella.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria.