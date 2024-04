Stanno bene i poliziotti feriti durante l'arresto di due malviventi

Aggiornamento 13 aprile 2024:

Stanno bene i due poliziotti feriti durante l'arresto di due malviventi che ora sono in attesa di convalida dalla Procura.

Le udienze dovrebbero aver luogo la prossima settimana.

12 aprile 2024:

Mattinata di fuoco a Biella. Dopo i due inseguimenti avvenuti nelle vie del centro e nella parte meridionale del capoluogo laniero, un'altra operazione di Polizia è stata portata a termine: le informazioni sono ancora frammentarie ma sarebbero stati arrestati in flagranza due uomini per l'ipotetico reato di furto in abitazione.

I fatti sono avvenuti nella mattinata odierna tra via Tripoli, via Bengasi e via Trieste: stando alle prime ricostruzioni, il personale della Questura di Biella avrebbe bloccato i due presunti autori di furti in abitazione (di cui non si conoscono ancora le generalità) al termine di un'accurata attività di controllo e monitoraggio.

Sembra sia stata sequestrata anche la possibile refurtiva. Inoltre, pare che i due fermati abbiano prima opposto resistenza all'arresto poi ferito due agenti (uno in modo grave). In seguito, sono stati portati negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito che delineeranno con maggiore chiarezza i contorni della vicenda.