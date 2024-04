Obiettivo Sabato a Mosso Santa Maria: arte e fotografia a Casa Regis.

Durante la consueta mattinata, Obiettivo Sabato è stato accolto a Casa Regis, con calore e competenza, in occasione di una mostra fotografica particolare: “Facendoci immergere in atmosfere antiche e accompagnandoci in tutte le stanze della casa, per mostrarci e raccontarci le splendide fotografie, Mikelle Standbridge ci ha mostrato foto di artisti cinesi riuniti nella mostra ‘Land Mind Scape’, che sembrano lontani anni luce dal nostro mondo. Ma la bellezza dell’arte è dialogare con gli occhi e con la mente, dove non esistono confini ma solo la sensibilità di ognuno che coglie un riflesso di se stesso”.

Il gruppo fotografico è venuto a conoscenza dell’Associazione Casa Regis, che ha lo scopo di restituire identità e bellezza ad una struttura dimenticata, inserendola nel tessuto culturale che la circonda. L. Mikelle Standbridge (americana di origine, ma cittadina italiana da 20 anni) è la fondatrice e direttrice di Casa Regis: “In occasione di una mostra fotografica non potevamo mancare”.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-strona/nggallery/album/casa-regis

I parametri di scatto

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 14-24, 1/800 sec. F8 ISO 100;

Apertura Zoom 17 mm