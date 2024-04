Il Comune di Biella presenta la convocazione congiunta: II e III Commissione.

La II e III Commissione Consiliare sono convocate in forma congiunta alle ore 18,00, di giovedì 18 aprile 2024, nella sala consiliare di Palazzo Oropa, in via Battistero 4, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- Ricognizione Usi Civici per il territorio dell'ex Comune di Chiavazza;

- Ricognizione Usi Civici per il territorio dell'ex Comune di Cossila;

- Regolamento per il controllo sugli Enti partecipati e la disciplina dei rapporti con i rappresentati del Comune;

- Aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e del Piano Economico Finanziario (PEF), per il Servizio Integrato di gestione dei rifiuti del periodo 2024-2025;

- Approvazione delle tariffe 2024 della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità all'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario dei rifiuti;

- Ratifica di variazioni d'urgenza al Bilancio di esercizio 2024/2026 e aggiornamento del Documento unico di Programmazione per il periodo 2024-2026;

- Aggiornamento e approvazione del Regolamento Comunale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali.