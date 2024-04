SPORT |

In Sport Rane Rosse di Biella conquista Riccione

Spedizione da record per il team In Sport Rane Rosse di Biella ai Criteria Nazionali Giovanili di nuoto, ospitati dal 5 al 10 aprile dallo Stadio del nuoto di Riccione. La squadra allenata dal tecnico Riccardo Mosca ha contribuito al terzo posto del team maschile Rane Rosse, al primo di quello categoria cadetti e al nono del settore femminile. Pietro Remorini è stato ancora una volta il faro della spedizione, conquistando tun oro e tre argenti, medaglie alle quali si sono aggiunte quella d'oro conquistata da Tommaso N'Gakoutou nella staffetta 4x100 mista cadetti e Luca Di Lonardo nella 4x100 mista juniores. I risultati del team maschile In Sport Rane Rosse Biella: Pietro Remorini, categoria Ragazzi 2008: 1° e titolo Italiano nei 100 dorso con il personale di 55”17. 2° nei 200 dorso in 2’00”27, 2° nei 400 misti con il personale di 4’25”03, 2° nei 200 delfino, nuotati in 2’01”00, 6° sia nella staffetta 4x100 stile libero sia nella 4x100 mista. Tommaso N’Gakoutou, categoria Cadetti 2004: 1° con titolo Italiano nella staffetta 4x100 mista, 5° nei 200 e 7° nei 100 dorso con i personali di 1’56”57 e 53”24, 15° nei 50 dorso con il tempo di 25”45. Luca Di Lonardo, Juniores 2006: 3° con la staffetta 4x100 mista, 6° con la 4x100 stile libero, 21° nei 50 stile libero in 23”42, 18° nei 50 dorso in 26”43. Alessandro Raichert, Ragazzi 2009: 4° nei 200 delfino con il personale di 2’06”96, 12° nei 100 in 58”21. Bogdan Edoardo Chiriac, Ragazzi 2008: 6° nella staffetta 4x100 mista, 14° nei 100 e 29° nei 200 dorso. Leonardo Picariello, Ragazzi 2010: 16° nei 200 misti, 11° nei 200 rana, 21° nei 100 rana, 29° nei 200 stile libero. Edoardo Trivero Boli, Ragazzi 2010: 26° nei 200 misti, 20° nei 400 misti. Edoardo Blotto, cadetti 2005: 23° nei 50 delfino. I risultati del team femminile: Ottimi risultati per il team femminile, in vasca da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Il miglior piazzamento della spedizione biellese è stato il quinto posto conquistato dalla debuttante Sofia Pranio nei 400 misti ragazze 2011. Pranio anche 13ª nei 200 rana, 15ª nei 100 rana, 18ª nei 200 misti. Eccellente 11° posto per Viola Fileccia nei 200 rana juniores 2008 con il personale portato a 2’35”33. Ottimo 10° per Alice Senta nei 200 dorso juniores 2009 con il personale di 2’19”57. Maria Pranio, anche lei al debutto, 14ª nei 200 misti ragazze 2011, 17ª nei 200 dorso, 26ª nei 100 dorso, 21ª nei 400 misti. La terza debuttante Giorgia Caneparo ottima 10ª nei 200 dorso ragazze 2011, 20ª nei 200 misti, 25ª nei 100 dorso, 26ª nei 200 delfino. Tra le cadette nei 200 dorso Anna De Carlo è 32ª, Benedetta Gardini 34ª.

