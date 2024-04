Pralungo: Incidente tra furgone e moto. Ricovero in ospedale per il motociclista

Ieri, 11 aprile alle 12 circa, sulla via per Tollegno un furgone e una moto si sono scontrati senza gravi conseguenze. Il conducente del ciclomotore, un uomo dell'88, è stato condotto in ospedale dal 118 in codice verde mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi del sinistro.