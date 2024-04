eBike Biella per il fine settimana vi consiglia...un giretto sulla cresta della Serra, FOTO

Nel tratto di andata abbiamo optato per un percorso diretto praticamente sulla cresta della Serra. Peccato che lo strumento avesse deciso di non registrare questa volta... comunque seguendo il sentiero non si può sbagliare: tutto diritto! In prossimità della torre di osservazione dopo il Toboga, finalmente anche il Garmin si decide e ci memorizza la traccia. Siamo ormai quasi a Croceserra.