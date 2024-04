Nuraghe Chervu, buone notizie dall'Oasi delle Api: "Il territorio è in salute"

Buone notizie arrivano dall’“Oasi delle Api - casiddos de “Nuraghe Chervu”, postazione alle porte orientali di Biella. Nei giorni scorsi, nel monitorare la situazione presso la gabbia di volo in cui sono inseriti due alveari, il dott. Paolo Detoma, presidente della “Associazione Biellese Apicoltori”, conferma la buona condizione delle api, positivo indicatore della salute del territorio. Api numerose e in piena attività, favorite dalla ricca fioritura di colza coltivata da Roberto Mercandino, a poche decine di metri dal sito del nuraghe.

L’Oasi delle Api - voluta e condivisa dal Circolo Culturale “Su Nuraghe” (curatore dell’area), dal Club Soroptimist di Biella e dall’Associazione Biellese Apicoltori - si trova all’interno dell’area “Nuraghe Chervu”, in corso Lago Maggiore.

L’obiettivo, sostenuto da “Forestas” - struttura governativa tecnico-operativa della Regione Autonoma della Sardegna per il settore forestale e ambientale - è quello di educare all’ambiente, sensibilizzando la popolazione sull’importanza delle api per la sopravvivenza dell’uomo, ma, soprattutto, per studiare strategie per la loro stessa sopravvivenza.

Ecco perché, anche quest’anno, grazie alla disponibilità dell’Azienda Agricola di Roberto Mercandino, verrà eseguita la semina di essenze mellifere nella fascia antistante l’Oasi per valutare quali fioriture potrebbero rivelarsi utili, sul nostro territorio, per sostenere le api che, in tutto il mondo, stanno soffrendo a causa dei cambiamenti climatici.

In questa ricerca, l’Associazione Biellese Apicoltori è affiancata dalla prof.ssa Paola Ferrazzi, già ricercatrice presso l’Università degli Studi di Torino, e dall’Agronomo Andrea Gesiot. Sostiene l’iniziativa la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aderisce al progetto “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità”: “Se le api stanno bene, anche l’ambiente è pulito; e questa è un’altra bella notizia per la nostra città”, così dichiara il presidente di Su Nuraghe, Battista Saiu.