Trasferta insidiosa per Biella Rugby

Ricomincia con la trasferta più lunga dell’anno il campionato per Biella Rugby che, domenica in giornata, raggiungerà Alghero per il confronto, sul difficile terreno del Maria Pia, con una squadra compagna di tante eccitanti avventure. Storico il confronto diretto, proprio su quel campo, per l’ascesa alla Serie A di qualche anno fa, memorabili i tanti duelli con Amatori Alghero che ha faticato, seppur negli anni, a smaltire quella ferita subita davanti al loro caloroso pubblico. Nella stagione 23/24, purtroppo, Amatori Alghero in fase di riassestamento del direttivo e dello staff, sembra aver fatto più fatica del solito a ritagliare il proprio posto all’interno di un campionato decisamente competitivo. Prossimi alla fine della classifica, i sardi hanno richiamato a se lo storico giocatore/allenatore Anversa e fatto acquisti importanti, soprattutto nell’ultimo periodo, mirando ad un unico importante obiettivo: scongiurare la retrocessione.

Coach Alberto Benettin: “Per riprendere da dove avevamo interrotto, ricordo che ovviamente sono felice delle ultime partite che abbiamo disputato, terminate con altrettante soddisfacenti vittorie. Ci siamo riposati per un settimana, poi abbiamo ripreso gli allenamenti in preparazione alla partita di Alghero che sicuramente sarà particolarmente complicata. Loro sono abituati a queste lunghe trasferte, noi proprio no e sarà una bella sfida per noi fare tutto in giornata cercando di essere performanti in campo. Abbiamo comunque tanta voglia di giocarcela al meglio questa partita. Prevedo un incontro molto diverso da quello dell’andata, finito in nostro favore 71-5. Alghero punta a salvarsi e ultimamente ha fatto diversi acquisti che immediatamente hanno invertito gli esiti degli ultimi due incontri che hanno giocato con Amatori e Union Milano e RugbyParma. E vincere a Parma non è per niente scontato. Sono rimasti una squadra abbastanza fisica, soprattutto con gli avanti che riescono sempre a mettere in difficoltà gli avversari, soprattutto in mischia chiusa. Cercheremo di farci trovare preparati, arginarli ed imporre il nostro gioco tentando di metterli in difficoltà”.

Kick off alle ore 14.30.

Serie A. XIX giornata – 14.04.24. Rugby Parma - Rugby Noceto; Asd Rugby Milano – VII Rugby Torino; Cus Torino - Calvisano; Monferrato – Parabiago; Amatori Alghero - Biella Rugby; Amatori & Union Milano – Cus Milano.

Classifica. Cus Torino punti 80; Biella Rugby 71; Rugby Milano 63; Parabiago 61; VII Rugby Torino 60; Calvisano 53; Noceto 44; Cus Milano 63; Rugby Parma 30; Monferrato 19; Amatori Alghero 15; Amatori & Union Milano 13.