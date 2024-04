Successi e sfide per la Kwan Taekwondo Biella al Torneo Eagle Cup

Nella città di Sacile, il 6 e 7 aprile si è svolto il torneo di Taekwondo “Eagle Cup”. Tre i giovani atleti della Kwan che hanno dato il massimo sul tatami, dimostrando abilità e determinazione. Ecco i momenti salienti della gara: Cian Federico nella categoria cadetti -57kg, dopo una vittoria schiacciante nel suo primo incontro, perde in semifinale contro una cintura nera più esperta e non credendo fino in fondo nelle sue possibilità guadagna il terzo posto sul podio. Bagatello Alessandro categoria cadetti -37kg perde in semifinale contro un avversario meno dotato ma incredibilmente determinato, portando a casa un bronzo.

Nonostante la sconfitta, Cian e Bagatello hanno dimostrato grande coraggio e spirito di competizione. Ben Masshoud Rajen categoria Kids -40 kg, ha dominato il tatami con una netta superiorità. Con un punteggio di 2-0, conquista la medaglia d’oro. Il maestro della Kwan Roberto Fittabile, che ha accompagnato gli atleti alla competizione, si dice “soddisfatto: i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta le loro capacità, questi giovani atleti ci ricordano che la strada per l’eccellenza è fatta di impegno e sacrificio, dobbiamo continuare a lavorare duramente perché il livello di competizione è sempre più alto. Vorrei anche ringraziare i genitori che come sempre ci hanno dato il loro supporto.”