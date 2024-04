Zimone: Piergiorgio Givonetti si candida per il 4° mandato.

Riceviamo e pubblichiamo: “Lettera aperta alla cittadinanza”

Come ormai tutti sapranno a febbraio il Governo ha annullando la norma che poneva il limite di tre mandati, ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti.

La gestione di un piccolo comune sta diventando sempre più complessa e richiede capacità, competenza e molta determinazione.

Insieme ai Consiglieri che mi hanno sostenuto in questi ultimi anni, abbiamo condiviso la scelta di riproporre la mia candidatura per il prossimo mandato elettorale, alla guida della nuova amministrazione.

Pur sapendo che la mia scelta comporta delle difficoltà e dei sacrifici, ho deciso di accettare e mettere a disposizione della comunità di Zimone la mia esperienza, consapevole di avere ancora entusiasmo ed energia per portare avanti il percorso finora intrapreso e che potrà proseguire in un futuro ancora migliore.

A breve verrà presentata la mia lista, composta in parte dai vecchi amministratori ed in parte da persone nuove che porteranno nuova linfa alle capacità amministrative del nuovo Consiglio.

Con l'aiuto di tutti, cecheremo di migliorare in particolare la vita sociale delle persone, con iniziative a favore delle categorie più deboli come gli anziani (che mi sono sempre stati a cuore), i giovani, gli studenti e le famiglie che devono crescere e far studiare i propri figli.

Un grazie per la fiducia che finora mi è stata accordata ed un grazie per l'onore di essere stato Sindaco di un paese pieno di energie, di vitalità, di competenze e professionalità.

Zimone è il paese dove sono nato, dove vivo e che amo profondamente.

Piergiorgio Givonetti, sindaco di Zimone.