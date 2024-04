“Il volto del fisco amico”: il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo a Biella

Creare un modello italiano di eccellenza, un fisco snello e dinamico, grazie a una riforma del Governo Meloni che si pone come obiettivo quello di premiare i contribuenti che hanno sempre fatto il proprio dovere, facendo pagare di più a chi finora non ha versato il dovuto.

Di questo e di tanto altro parlerà Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze del Governo Meloni, alla conferenza stampa convocata da Fratelli d’Italia “Il volto del fisco amico” il 12 aprile a Biella.

"La recente iniziativa del Governo Meloni di ridurre il cuneo fiscale è senza ombra di dubbio un importante passo avanti nella promozione della crescita economica e del benessere sociale. Questa misura, mirata a ridurre il peso fiscale sulle spalle dei lavoratori italiani, ha il potenziale per innescare un ciclo virtuoso di aumento dell'occupazione, miglioramento dei salari netti e stimolo alla domanda interna. Il Governo Meloni è dalla parte dei cittadini onesti” afferma Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia.

“Ridurre il cuneo fiscale significa ridurre il costo del lavoro per le imprese, rendendo più competitivo il mercato del lavoro e incoraggiando gli investimenti. Ciò può favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e incentivare le imprese a investire in formazione e innovazione, migliorando così la produttività complessiva dell'economia: sono tutti effetti che già stiamo vedendo in Italia grazie alle politiche di Fdi” spiega Elena Chiorino, assessore regionale di Fratelli d’Italia.

Il viceministro Leo, insieme al Sottosegretario Andrea Delmastro e all’Assessore Elena Chiorino, interverrà in una conferenza stampa convocata alle 15:30 presso il Circolo i Faggi (via Ramella Germanin 28 bis). L’invito è aperto a tutti.

La giornata Biellese di Leo inizierà alle 12, con la visita allo stabilimento della Coca Cola. A seguire la tappa presso lo stabilimento dell’acqua Lauretana. Il programma terminerà con il Convegno “Il volto del fisco amico. Liberare le energie di imprese e partite iva per la crescita dell’Italia” alle ore 16, presso il Circolo I Faggi.